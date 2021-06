Nuno Mendes deixa garantia: «Não sou um jogador que dê muita fruta»

Nuno Mendes marcou presença na habitual conferência de imprensa antes do treino da Seleção Nacional, na Cidade do Futebol. O defesa do Sporting abordou a 'luta' com Raphael Guerreiro pela lateral esquerda, a importância dos jogadores do emblema leonino na sua adaptação à equipa das Quinas e mostrou-se bem disposto quando foi questionado sobre quem é o companheiro mais difícil de travar.





"Tenho convivido com os meus colegas do Sporting, mas também convivo com os outros e eles puxam por mim. Sou um bocado tímido. Não sou um jogador que dê muita fruta, às vezes é bom e é preciso, mas ainda não o fiz", contou, entre risos."Nós, jovens, somos mais acolhidos, não falamos muito mas eles ajudam-nos muito e acho que tanto a juventude como a experiência são importantes num grupo de trabalho e acho que isso ajuda ainda mais o grupo a ser mais forte.""O Raphael Guerreiro é um grande jogador, é por isso que está aqui. Não só ele como todos os jogadores são excelentes e têm-me passado muitas ideias, tanto ele como os outros colegas. Isso é importante para eu evoluir, porque é isso que eu mais quero: evoluir ao máximo. O Raphael joga no Dortmund e isso demonstra a qualidade que tem e já foi campeão em 2016. Tenho aprendido muito com ele. É muito bom tanto com o pé esquerdo como com o direito, ocupa várias posições e isso ajuda-o a perceber mais o jogo.""É igual, fui campeão pelo Sporting, mas não tem nada a ver. Venho para aqui com outro foco, o de ajudar a equpa no Euro e isso é o mais importane para mim.""Não. Eles vem para ajudar e é isso que nós queremos.""Tem sido para mim uma época de sonho. Tenho realizado muitos sonhos e acho que isso me tem ajudado na minha carreira, que ainda é curta. Vou continuar a trabalhar no máximo para que esses sonhos se concretizem.""Foi uma época desgastante e com muitos jogos, mas a partir do momento em que és chamado para a seleção, as energias voltam ao máximo. Estou mais do que preparado para isso, sou jovem, tenho muito para dar e é isso que conta para mim.""Sim, eu como todos os outros queremos jogar todos os jogos. Esse dia vai ser importante para mim, mas mesmo que não seja titular ou não jogue a vitória é o melhor presente que posso ter", concluiu.