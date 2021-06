O 'aviso' de Cristiano Ronaldo a Rabiot antes do Euro'2020: «Tem atenção a Portugal»

Adrien Rabiot revelou este sábado uma pequena conversa que teve com Cristiano Ronaldo antes de os dois jogadores da Juventus partirem rumo aos estágios das suas seleções, antes do arranque do Euro'2020.

Em declarações prestadas hoje aos jornalistas presentes em conferência de imprensa durante o estágio da França, Rabiot disse que CR7 alertou-o para o duelo entre os dois países, no próximo dia 23, a contar para a última ronda do Grupo F.

"Não falamos ontem, depois do Espanha-Portugal, mas tivemos uma pequena conversa depois do último jogo na Juventus. Ele [Cristiano Ronaldo] disse-me que temos uma equipa muito sólida porque fala-se muito da França dentro do nosso balneário, mas também disse-me: 'Tem atenção a Portugal, de qualquer forma'. O facto de sermos campeões do Mundo e finalistas do último europeu, é normal que nos coloquem como favoritos. Temos a nossa própria visão, mas é bom termos a noção da força que a nossa equipa tem", atirou.