O golo que valeu o apuramento dramático da Hungria para o Euro'2020

Noite com golpe de teatro em Budapeste. Quando tudo parecia indicar que seria a Islândia a avançar para a fase final do Europeu e defrontar Portugal no encontro de abertura da turma das quinas, a Hungria conseguiu uma reviravolta absolutamente épica e, com dois golos em quatro minutos (88' e 90'+2), acabou a noite a celebrar e tirou os nórdicos da presença no Europeu do próximo ano. A Hungria, refira-se, será anfitriã, pelo que jogará em casa diante de Portugal a 15 de junho, num jogo marcado para Budapeste.





In dramatic fashion, Hungary has qualified for EURO 2020!! pic.twitter.com/8po968t71r — We Global Football (@We_Global) November 12, 2020

Luego, el empate de Hungría, en una jugada en la que la pelota parecía haber salido de la cancha al lateral. El gol lo hizo Nego. Buen momento para marcar su primer gol con la selección. pic.twitter.com/Y34uErSV9F — Ienzo Duarte (@ienzoduarte) November 12, 2020

O golo do apuramento foi marcado por Dominik Szoboszlai - que entretanto já terá sido elevado a herói nacional -, numa jogada que nasce num contra-ataque!