Olho direito trava José Fonte

Um problema no olho direito incomodou José Fonte a partir dos 70 minutos, altura em que o central começou a queixar-se à equipa médica. O defesa nem subiu à área em dois livres potencialmente perigosos para dar conta do que se passava, fazendo gestos de que não estava a conseguir ver com clareza. A indefinição era tal que, aos 89’, Santos gritou: ‘Fonte, estás bem?’, tendo uma resposta afirmativa.

Já Danilo assustou, quando estavam decorrido sete minutos. Após falta dura de Deville, o médio ficou agarrado ao tornozelo esquerdo com dores e nem Fernando Santos escondeu a preocupação enquanto percebia se Danilo, que ficou no banco com a Lituânia, recuperaria.