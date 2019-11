Os 24 convocados do Luxemburgo para receber Portugal

O selecionador do Luxemburgo de futebol, Luc Holtz, manteve esta quinta-feira praticamente inalterada a convocatória para os últimos jogos na qualificação para o Euro2020, o último dos quais diante de Portugal.

Em relação à derrota em 11 de outubro com a equipa das quinas (3-0), Luc Holtz alargou a convocatória a 24 jogadores, numa lista em que se destaca a saída do avançado Alessio Curci, do Mainz, e a entrada de Aurélien Joachim, do Virton.

Para os dois últimos jogos no grupo, o selecionador manteve o médio Leandro Barreiro, mas o jogador do Mainz falhará, devido a castigo, a visita à Sérvia.

O Luxemburgo defronta a Sérvia, em Belgrado, em 14 de novembro, e recebe Portugal, três dias depois, no Estádio Josy Barthel.

Nesta fase final do apuramento para o Euro2020, Portugal está obrigado a vencer a Lituânia, no Estádio Algarve, em 14 de novembro, e no Luxemburgo, para assegurar o segundo lugar do grupo B e o apuramento direto, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia nos dois últimos jogos de apuramento.

Segunda classificada do grupo, atrás da Ucrânia -- que já garantiu o primeiro lugar -, a equipa lusa até pode qualificar-se para a fase final já na próxima quinta-feira, caso se imponha à lanterna-vermelha e a Sérvia, terceira colocada, com menos um ponto, não vencer na receção ao Luxemburgo.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Morris (Virton, Bel), Ralph Schon (Strassen) e Emanuel Cabral (Fola).

- Defesas: Dirk Carlson (Karlsruhe, Ale), Maxime Chanot (New York City FC, EUA), Lars Gerson (Norrköping, Sue), Tim Hall (Karpaty Lviv, Ucr), Laurent Jans (Paderborn, Ale), Kevin Malget (Virton, Bel), Marvin Martins (Karpaty Lviv, Ucr) e Vahid Selimovic (Apollon Limassol, Chp).

- Médios: Leandro Barreiro (Mainz, Ale), Florian Bohnert (Mainz, Ale), Chris Philipps (Légia Varsóvia, Pol), Danel Sinani (F91), Aldin Skenderovic (Progrès), Olivier Thill (Ufa, Rus) e Vincent Thill (Orléans, Fra).

- Avançados: Daniel da Mota (Racing), Stefano Bensi (Fola Esch), Maurice Deville (Mannheim, Ale), Gerson Rodrigues (Dinamo Kiev, Ucr), Aurélien Joachim (Virton) e David Turpel (Virton, Bel).