Os perigos do Luxemburgo, a chamada de Lage e a galáxia de CR7: Fernando Santos na 1.ª pessoa

Fernando Santos alertou esta quinta-feira para as cautelas que será preciso ter frente à seleção do Luxemburgo, amanhã, em Alvalade. O treinador, que hoje celebra 65 anos, não quer a equipa a pensar que tudo vai ser fácil. Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico falou ainda da ausência de William Carvalho, do telefonema que recebeu de Bruno Lage por causa de Rafa e do brilhantismo de Cristiano Ronaldo."Felizmente vamos ter o estádio cheio; como sempre é um orgulho para nós ter um público que apoia e que está em sintonia com a Seleção Nacional. O 12º jogador é o publico, o apoio, o estar lá é fundamental para nós. Nem me atrevo a fazer um apelo, tenho a certeza que vão dar-nos toda a sua força.""O William Carvalho está ausente e a partir daí é ponto final. O que interessa são os que estão disponíveis, vai chegar outro [André Gomes] que podia também estar convocado. Seguramente estes jogadores vão dar uma resposta à altura.""Quem me falou comigo foi o Bruno Lage, ele teve essa atenção, telefonou-me. Assunto encerrado. Aqui quem decide tudo é a unidade de saúde da FPF. Só tomo as decisões com base no que eles me dizem e mais nada.""Se olharmos para os resultados, os dois jogos que fizeram com a Ucrânia, num perderam por 2-1 com autogolo, depois de terem tido oportunidades e até podiam ter ganho. Foi injusto para o Luxemburgo e isso mostra o valor desta equipa. Depois o outro jogo, que os meus jogadores já visionaram, o resultado foi 1-0, com um golo anulado ao Luxemburgo. É uma equipa muito organizada, sai em posse, não tem nada a ver com outros adversários que defrontámos. Procura sair a jogar, sem receio de abordar o jogo e que criou com a Sérvia situações de golo, apesar de ter perdido por 3-1. É muito rigorosa nas suas ações defensivas. Tem um selecionador à frente da equipa há 9 anos, boas seleções jovens... Só 2 ou 3 jogadores desta equipa jogam no Luxemburgo, os outros estão na Alemanha, na Rússia. Basta estar atento e tentar escalpelizar os resultados. Se olharmos só para o nome e para o ranking é diferente. Seguramente Portugal é melhor, tenho a certeza que a minha equipa é superior. Se construirmos em termos de jogo que devemos fazer, se estivermos ao nosso nível, com maior ou menor dificuldade Portugal acabará por vencer.""As vezes em que ele não esteve Portugal venceu. Mas isso [golos de bola parada] são fatores do jogo que têm de ser corrigidos e é isso que procuramos fazer. Só treinámos ontem... Procuro corrigir muito pela conversa, logo à tarde vou falar com eles. O que esteve menos bem em termos defensivos não teve a ver com golos de bola parada. O que esteve mal foi a 1ª parte no jogo com a Lituânia. Com a Sérvia o resultado foi brilhante. Na 1ª parte do jogo com a Lituânia, apesar de sermos melhores, coletivamente eles estiveram melhor, correram mais, foram mais agressivos, foram compactos. Se não igualarmos esses níveis, a criatividade por si só depois não chega.""Em termos de filosofia não muda nada. Portugal é uma equipa que quer ser dominadora do jogo; em posse criar dinâmicas para criar oportunidades de golo e quando a perde a bola rapidamente recuperá-la, para que o adversário não acredite que nos pode criar problemas. Se não formos agressivos, no bom sentido, na recuperação da bola, vão-nos obrigar a correr atrás dela.""Acho que não há dados comparáveis em relação aos jogadores. Ontem um amigo meu pediu-lhe uma assinatura e 'perguntou-lhe de onde és'? Ele respondeu 'da Madeira'. O meu amigo disse 'não, és de outra galáxia'. Ele é, de facto, de outra galáxia."