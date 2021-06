Ousmane Dembélé vai falhar o resto do Euro'2020 pela França. O extremo saiu lesionado na última partida dos gauleses frente à Hungria, aos 87 minutos, com queixas no joelho direito, depois de já ter entrado na segunda parte, aos 57', e a 'RMC Sport' avança mesmo que o jogador abandonou a concentração da seleção.





Dembélé, que esteve mais de dois anos de fora da convocatória, foi chamado por Didier Deschamps para disputar o Europeu depois de uma reta final de época bem conseguida no Barcelona, sem sinais de lesões. É a primeira baixa dos franceses durante a competição e, revelou a mesma fonte, não vai ser substituído.A França defronta Portugal esta quarta-feira, dia 23, pelas 20h, em Budapeste.