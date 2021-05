Parlamento autoriza Marcelo a deslocar-se à Hungria para ver jogo da Seleção Nacional

O parlamento autorizou esta sexta-feira o Presidente da República a deslocar-se à Hungria entre os dias 14 e 15 de junho para assistir ao jogo Portugal-Hungria do Euro'2020 numa votação por unanimidade.

Portugal, que é o detentor do título de campeão europeu, integra o Grupo F do Euro'2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

O pedido de autorização do chefe de Estado deu entrada na Assembleia da República em 24 de maio e, na resolução aprovada, refere-se que a deslocação acontece "a convite do seu homólogo" húngaro, János Áder.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.

Frequentemente, as datas das deslocações oficiais que são aprovadas pelos deputados incluem, por segurança, um ou dois dias a mais do que o período efetivo da visita.

Reeleito Presidente da República em 24 de janeiro deste ano, com 60,67% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse para um segundo mandato em 9 de março.

Três dias depois, realizou as suas duas primeiras visitas ao estrangeiro, repetindo os mesmos destinos do primeiro mandato: na manhã de 12 de março foi recebido pelo papa Francisco no Vaticano, e à tarde pelo monarca espanhol, Felipe VI, em Madrid.

Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Cabo Verde e, pela primeira vez desde que assumiu a chefia do Estado, na Guiné-Bissau, em visita oficial.

Para a próxima semana, o Presidente da República tem uma autorização da Assembleia da República para se deslocar à Eslovénia, à Bulgária e a Madrid, entre 30 de maio e 5 de junho.