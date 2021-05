A imprensa espanhola revela esta manhã que o particular que Portugal e Espanha vão disputar a 4 de junho, no Wanda Metropolitano, em Madrid, vai contar com público nas bancadas.





As autoridades sanitárias do país vizinho autorizaram a ocupação, no máximo, de 30 por cento da lotação do recinto, o que corresponde a 22.590 espectadores.O público poderá aceder ao estádio pelas 34 portas de acesso estabelecidas e com horários pré-definidos, de modo a evitar aglomerações. Será obrigatório o uso de máscara durante todo o encontro.Ficou também definido que ninguém poderá fumar ou consumir bebidas alcoólicas nas bancadas.