Paulo Sousa com baixa de vulto para o Europeu

O avançado Krzysztof Piatek vai falhar o Euro'2020 devido a lesão, reduzindo as opções do treinador português Paulo Sousa, selecionador da Polónia, informou esta sexta-feira a Federação daquele país.

O jogador do Hertha Berlim, que será hoje operado, teve de abandonar na quarta-feira o jogo entre Schalke e Hertha, sendo substituído aos 58 minutos, com suspeita de entorse, até que os exames complementares diagnosticaram, mais tarde, uma rotura.

No Europeu de futebol, a Polónia, que conta com Robert Lewandowski, melhor jogador do último ano da FIFA e que lidera esta época a 'Bota de Ouro', dos melhores marcadores, integra o grupo E, com Espanha, Eslováquia e Suécia.

A estreia dos polacos está marcada para 14 de junho, diante da Eslováquia, seguindo-se os jogos com Espanha em 19, e com a Suécia em 23, num grupo que terá as cidades-sede de Sevilha e São Petersburgo.