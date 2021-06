Polónia de Paulo Sousa salva empate ao cair do pano no último teste antes do Euro

A Polónia voltou a ficar aquém do esperado e empatou (2-2) diante da Islândia, naquele que foi o derradeiro particular da seleção orientada por Paulo Sousa antes de arrancar o Europeu’2020. De resto, esta foi a segunda igualdade da formação do Leste em jogos de preparação para a fase final da competição, e a verdade é que a equipa do técnico luso acabou por demonstrar algumas fragilidades na defesa.

Desde logo, a Polónia entrou com o pé esquerdo no encontro. Aos 26’, Gudmunsson aproveitou uma desatenção da defesa polaca a abriu o marcador para os islandeses. A seleção polaca respondeu de pronto e acabou por pressionar mais o adversário. Após duas boas chances protagonizadas por Lewandowski, Zielinski rematou certeiro e empatou a partida, aos 34’. No entanto, a formação orientada por Paulo Sousa voltou a entrar mal na etapa complementar.

Logo após o intervalo, Bjarnason não facilitou e repôs a vantagem dos visitantes com um remate forte em posição frontal para a baliza à guarda de Szczesny. O máximo que a Polónia conseguiu até final foi salvar a honra através de um jovem avançado que entrou e teve impacto na partida. Lançado aos 81’ para o lugar da estrela Lewandowski, Karol Swiderski necessitou só de sete minutos para fazer o golo que selou o empate.

“A equipa teve alma e coração até ao fim e lutou para deixar os adeptos orgulhosos. Estes jogos servem como teste para ver o que podemos fazer no Europeu, e isso é o mais importante”, considerou Paulo Sousa, após o empate, deixando elogios à seleção polaca. “Apesar de tudo, gostei do que vi. Quisemos sempre jogar ao ataque e houve algumas falhas na defesa. Mas criámos várias chances”, defendeu o português.