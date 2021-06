Pavard: «Estive desmaiado durante 10 ou 15 segundos»

Benjamin Pavard, lateral francês, relembrou o susto que viveu quando, no decorrer da partida entre França e Alemanha a contar para o grupo F do Euro'2020, que terminou com vitória dos gauleses por 1-0 com autogolo de Mats Hummels, chocou contra Robin Gosens e caiu desamparado no relvado da Allianz Arena.





"Foi um grande choque, estive desmaiado uns dez ou 15 segundos", confessou, depois do jogo, à 'BeIn Sports'. O jogador do Bayern foi recuperando a consciência graças à rápida intervenção da equipa médica, e depois de alguns exames rápidos à visão conseguiu voltar ao terreno de jogo.Pavard aproveitou ainda para fazer a análise do encontro: "Jogámos contra uma boa seleção, que gosta de ter a bola, mas tivemos bem defensivamente. Ofensivamente estivemos muito unidos", rematou.Recorde-se que poucos dias antes, Christian Eriksen viveu um episódio similar , onde caiu inanimado durante a partida entre Dinamarca-Finlândia e foi assistido em campo durante mais de dez minutos, antes do jogo ter sido suspenso e jogado no mesmo dia, mais tarde.