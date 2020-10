Playoff determina quem será adversário de Portugal no Euro'2020: siga os jogos em direto

Decorrem esta noite as meias-finais dos playoffs de apuramento para o Euro'2020, que visam encontrar as quatro seleções que restam para compôr o lote de 24 que irão disputar a fase final da prova, no próximo verão. Portugal é um dos interessados, já que, além de França e Alemanha, ficou determinado que irá ter no seu caminho o vencedor do playoff A ou D. Passamos a explicar.





Playoff D

No playoff A encontram-se Islândia, Roménia, Bulgária e Hungria. Como Bucareste é uma das cidades-anfitriãs na fase final, tal significa que a Roménia, caso vença este playoff, irá diretamente para o grupo C da fase final, onde atuará em casa. Se assim for, então a vaga para o grupo de Portugal será atribuída ao vencedor do playoff D, onde estão Geórgia (já na final, após bater a Bielorrússia), Macedónia e Kosovo.Por outro lado, se a Roménia for eliminada hoje, então o adversário de Portugal virá do playoff A. Mais concretamente, Islândia, Bulgária ou Hungria.Playoff A