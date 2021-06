Pogba: «Temos uma equipa de PlayStation, mas continuaremos assim se não ganharmos o troféu»

Paul Pogba não tem dúvidas de que a França tem uma grande equipa e de que o regresso de Karim Benzema aos eleitos de Didier Deschamps aumentou ainda mais as expectativas criadas pelos adeptos franceses em torno da seleção.

"Temos uma equipa de PlayStation, mas continuaremos a ser uma equipa de PlayStation se não ganharmos o troféu. Temos de corresponder às expectativas, que aumentaram ainda mais com o regresso de Benzema à equipa. É bom ver o nosso plantel assim, mas temos de manter-nos presentes em campo. O facto de sermos campeões do Mundo e termos uma equipa destas, faz com que esperem ainda mais de nós", começou por dizer o médio do Manchester United, em entrevista exclusiva à 'Eurosport'.

N'Golo Kanté tem estado nas bocas do Mundo pelas recentes exibições, que foram determinantes para a conquista da Liga dos Campeões por parte do Chelsea. Para Pogba, as qualidades do médio-defensivo dos blues sempre se mantiveram intactas, reconhecendo que é "merecedor" de conquista da Bola de Ouro este ano.

"Eu gostava de dizer que o Kanté que temos visto nos últimos meses é o mesmo que sempre existiu. Falamos muito das suas grandes exibições mas ele continua a ser tão bom como sempre o demonstrou", atirou.

"Não houve Cristiano Ronaldo nem Messi nas meias-finais [da Liga dos Campeões], por isso foi bom vermos as prestações quer dos médios quer dos defesas na prova. Já tinha dito há algum tempo que se o Chelsea vencesse [a Champions], que seria apropriado ele ganhar a Bola de Ouro. É merecedor", justificou.