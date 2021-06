Portugal-Alemanha poderá ser visto ao vivo por 14 mil espectadores

O governo da Baviera autorizou esta sexta-feira a presença de 14 mil espectadores nos jogos do Euro'2020 a disputar no estádio Allianz Arena, em Munique, onde Portugal defrontará a Alemanha, em 19 de junho, para o grupo F.

"Com um protocolo sanitário rígido, testes e máscaras, o estádio poderá acolher 20% da sua capacidade, ou seja, 14 mil espectadores", afirmou o chefe do governo regional da Baviera, Marcus Söder.

O estádio Allianz Arena deverá acolher quatro jogos do Euro'2020, sendo três da fase de grupos, entre os quais o Portugal-Alemanha, e um dos quartos de final.

Desde o início da pandemia, o estádio do Bayern Munique apenas recebeu de forma simbólica 250 espectadores para assistirem ao jogo da última jornada da Bundesliga.

Portugal estreia-se no grupo F do Euro'2020 frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, em 23 de junho, de novo em Budapeste.

O Euro'2020 foi adiado para este ano devido à pandemia da covid-19 e decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho.