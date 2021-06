Portugal defronta Itália se vencer a Bélgica: os caminhos até à final do Euro'2020

Portugal já sabe que irá defrontar a Itália, em Munique, nos quartos de final do Euro'2020 se vencer amanhã a Bélgica. Os italianos bateram os austríacos, este sábado, por 2-1, e colocaram-se na rota da Seleção Nacional, isto, claro, se os campeões europeus em título baterem os belgas amanhã, em Sevilha, num duelo dos 'oitavos'.





De resto, o caminho da Seleção Nacional até uma eventual presença na final é o seguinte: vencendo a Bélgica, defronta a Itália. Em caso de novo triunfo, nas meias-finais terá pela frente o vencedor dos seguintes emparelhamentos: França-Suíça e Croácia-Espanha.No outro lado do quadro da fase a eliminar, o vencedor do Suécia-Ucrânia irá medir forças com o vencedor do Inglaterra-Alemanha. Por sua vez, quem levar a melhor no Holanda-República Checa irá encontrar a Dinamarca, que hoje goleou o País de Gales ( 0-4 ).- Sábado, 26 jun:Jogo 38: País de Gales - Dinamarca, 0-4Jogo 37: Itália - Áustria, 2-1 (a.p.)- Domingo, 27 jun:Jogo 40: Países Baixos - República Checa, em Budapeste (17:00)Jogo 39: Bélgica - Portugal, em Sevilha (20:00)- Segunda-feira, 28 jun:Jogo 42: Croácia - Espanha, em Copenhaga (17:00)Jogo 41: França - Suíça, em Bucareste (20:00)- Terça-feira, 29 jun:Jogo 44: Inglaterra - Alemanha, em Londres (17.00)Jogo 43: Suécia - Ucrânia, em Glasgow (20:00)- Sexta-feira, 02 jul:Jogo 45: Vencedor do jogo 41 - Vencedor do jogo 42, em São Petersburgo (17:00)Jogo 46: Vencedor do jogo 39 - Itália, em Munique (20:00)- Sábado, 03 jul:Jogo 47: Vencedor do jogo 40 -- Dinamarca, em Baku (17:00)Jogo 48: Vencedor do jogo 43 -- Vencedor do jogo 44, em Roma (20:00)- Terça-feira, 06 jul:Jogo 49: Vencedor do jogo 46 - Vencedor do jogo 45, em Londres (20:00)- Quarta-feira, 07 jul:Jogo 50: Vencedor do jogo 48 - Vencedor do jogo 47, em Londres (20:00)- Domingo, 11 jul:Vencedor do jogo 49 -- Vencedor do jogo 50, em Londres (20:00)