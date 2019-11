Portugal no Pote 3 do sorteio do Euro'2020: conheça os possíveis adversários

20 seleções já garantiram o Euro'2020: conheça todas as apuradas



Finalizada a fase de apuramento para o Europeu de 2020, e mesmo com quatro vagas ainda por preencher, Portugal sabe desde já que estará integrado no Pote 3 do sorteio do próximo sábado (30 de novembro). Com esta colocação, a Seleção Nacional acaba por ficar incluída num dos potes inferiores e, por isso, arrisca-se a ter uma caminho bastante complicado na caminhada rumo à defesa do título conseguido em França há três anos.De notar que as restantes quatro vagas serão definidas através de um playoff, a realizar em março, que terá os seus confrontos definidos já nesta sexta-feira. Neste playoff, refira-se, entram 16 equipas, sendo divididas em grupos de quatro para a disputa de um playoff com a disputa de dois encontros (meias-finais e final). O vencedor de cada um dos grupos irá apurar-se para a fase final.ItáliaInglaterraBélgicaEspanhaUcrâniaAlemanhaFrançaSuíçaCroáciaPolóniaRússiaHolandaPortugalTurquiaDinamarcaÁustriaSuéciaRep. ChecaFinlândiaPaís de GalesPlayoff Liga APlayoff Liga BPlayoff Liga CPlayoff Liga D