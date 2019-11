Portugal soma vitória 300 com 'cliente habitual' Luxemburgo

A seleção portuguesa dea 300.ª vitória da sua história, ao 624.º encontro, ao ganhar no Luxemburgo por 2-0, resultado que valeu o apuramento para a fase final do Europeu de 2020.

Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo marcaram os golos desta 'redonda' vitória da formação das 'quinas', quase 98 anos depois do primeiro encontro, um desaire por 3-1 com a Espanha, num particular realizado em Madrid.

Curiosamente, o Luxemburgo já tinha sido a seleção derrotada nas vitórias 100, 200 e 250 de Portugal, respetivamente em 05 de fevereiro de 1986 (2-0 em Portimão), 03 de junho de 2006 (3-0 em Metz) e 15 de outubro de 2013 (3-0 em Coimbra).

O primeiro triunfo aconteceu apenas ao quinto jogo, em 18 de junho de 1925, dia em que Portugal superou a Itália por 1-0, no Estádio do Lumiar, em Lisboa, graças a um golo de João Francisco Maia, jogador do Sporting, os 40 minutos.

Em 27 de maio de 1928, e depois de 15 particulares, Portugal disputou o primeiro jogo oficial, nos Jogos Olímpicos, em Amesterdão, e ganhou ao Chile por 4-2, num embate em que José Manuel Soares, 'vulgo' Pepe, 'bisou'.

O triunfo 10 aconteceu ao 29.º encontro, em 29 de janeiro de 1933, num particular com a Hungria (1-0), resolvido com um tento do portista Artur de Sousa 'Pinga'.

Para chegar ao 50.º triunfo foi preciso esperar mais de 33 anos, até 28 de julho de 1966: no jogo de apuramento do terceiro lugar do Mundial, Eusébio, com o nono golo na prova, e José Torres, deram o bronze a Portugal, que nunca fez melhor do que na estreia.

Em 05 de fevereiro de 1986, o Luxemburgo foi o adversário de Portugal na 100.ª vitória, em Portimão, num particular em que marcaram o central boavisteiro Frederico e o avançado portista Fernando Gomes.

A seleção das 'quinas' precisou de 260 jogos e mais de 64 anos para chegar aos 100 triunfos, sendo que, para conseguir os próximos 100, e atingir os 200, foram necessárias menos de duas décadas e 187 encontros.

Na 'neutra' cidade francesa de Metz, em 03 de junho de 2006, Portugal, no 447.º jogo da sua história, bateu os luxemburgueses por 3-0, com dois tentos do benfiquista Simão Sabrosa e um de Figo, então no Inter de Milão, no último jogo antes do Mundial2006.

Hoje, Portugal voltou a bater Luxemburgo para atingir o 300.º triunfo, sendo que reduziu de mais de 19 anos - da 100.ª para a 200.ª - para pouco mais de 13 o tempo que precisou para chegar das duas às três centenas de vitórias. E fê-lo em 176 jogos.