Portugal venceu o Luxemburgo por 2-0 este domingo, com golos de Bruno Fernandes (36') e (Cristiano Ronaldo 86') no último jogo do Grupo B da fase de qualificação e garantiu a presença no Euro'2020.





A equipa das quinas garante assim a 11.ª presença consecutiva numa fase final de uma prova de seleções (entre Europeus e Mundiais, Portugal está sempre presente desde o Euro'2000).