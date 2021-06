Pote tornou-se esta sexta-feira o 50.º estreante da seleção portuguesa na era Fernando Santos. No Estádio Wanda Metropolitano, o jogador do Sporting foi lançado para a segunda parte frente a Espanha (0-0), em substituição de João Félix.





Fernando Santos já lançou 50 jogadores na Seleção Nacional: Pote é o mais recente numa lista repleta de talento



"É um orgulho estrear-me pela Selecção Nacional. É um sonho. Vou continuar a trabalhar. Uma exibição boa, contra uma das melhores seleções da Europa e do mundo. É um orgulho para mim ter estado neste jogo", referiu Pote.O jogador do Sporting revelou a mensagem que Fernando Santos lhe transmitou: "Disse-me para fazer o meu jogo, para me divertir e respeitar todos os posicionamentos que treinamos."Pote comentou a forma como foi recebido por Ronaldo. "Penso que gostou de mim. É um profissional, um amigo. Acolhe bem toda a gente. É o melhor do mundo", disse.