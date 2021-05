Primeiro treino da Seleção Nacional com 21 jogadores

A Seleção Nacional realizou o primeiro treino esta quinta-feira, no estágio para o Campeonato da Europa 2020, e apenas cinco jogadores não marcaram presença. No relvado, sob as ordens de Fernando Santos, estiveram 21 jogadores com especial destaque para o capitão Cristiano Ronaldo.





As ausências foram todas justificadas e com a devida permissão, tratando-se de Bruno Fernandes que na quarta-feira disputou a final da Liga Europa, pelo Manchester United. Ainda os três portugueses do Manchester City que vão jogar a final da Liga dos Campeões, no sábado frente ao Chelsea: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Também Gonçalo Guedes, avançado do Valencia, que testou positivo à Covid-19 está a cumprir o período de isolamento.Neste estágio, Fernando Santos optou por não ter o plantel concentrado, permitindo que os jogadores fiquem em sua casas e até vai dar folgas sábado e domingo.A Seleção Nacional volta a treinar esta sexta-feira às 10h30.