Probabilidades Euro'2020: Grupo de Portugal é o mais disputado

A 'Solverde.pt' coloca esta terça-feira Portugal entre os favoritos a conseguir a qualificação. De acordo com a casa de apostas, a Seleção Nacional integra o grupo onde a liderança será mais disputada e de onde sairá o futuro campeão europeu de seleções. As favoritas a terminar nos dois primeiros lugares são a Alemanha (43%) e França (42.5%), com Portugal a ter 23.5% de probabilidade de encerrar a sua participação no Grupo F em primeiro lugar. Relativamente às odds gerais de probabilidade de qualificação de todas as seleções do Euro'2020, Portugal é colocado como um dos favoritos, com 77.5% de probabilidade de qualificação.





Segundo as probabilidades, será do Grupo F que sairá o próximo Campeão Europeu, com as seleções desde Grupo a terem 38% de probabilidade de se sagrarem campeãs. No que toca à pontuação de Portugal, estima-se que a equipa das quinas termine em terceiro lugar, com quatro pontos.No Grupo A, a Itália é a principal favorita a terminar a fase de grupos em primeiro lugar, com 90% de probabilidades (odd de 1.11). No Grupo B, a Bélgica surge como a principal candidata, com 85% de probabilidade de vencer o Grupo (odd de 1.118). No Grupo C são os Países Baixos, com 82% de probabilidade (odd 1.22); sendo que a Áustria, após a vitória contra a Macedónia do Norte, está perto das preferências à vitória do grupo, com 23,5% de probabilidade. No Grupo D, a Inglaterra é clara favorita com 88% de probabilidade (odd 1.14); por fim, no Grupo E, a favorita é a Espanha, com 77 % de probabilidade (odd 1.30).