Rafa: «Sabíamos que era um jogo difícil, mas queríamos mais»

Rafa Silva não foi titular no particular entre Espanha e Portugal, que terminou com um empate (0-0), de preparação para o Euro'2020, mas ainda foi a tempo de dar o seu contributo à equipa orientada por Fernando Santos - entrou aos 69 minutos da partida, para o lugar de Renato Sanches.





Em declarações no final do encontro, à RTP3, o extremo do Benfica sublinhou que a equipa das quinas queria mais do que um empate, apesar do grau de dificuldade do adversário."Queremos sempre ganhar todos os jogos. Saímos daqui com um empate. Sabíamos que era um jogo difícil, mas queríamos mais. Todos os treinos e jogos servem para melhorarmos. É isso que vamos fazer para chegarmos nas melhores condições ao Europeu", começou por dizer o extremo de 28 anos."Portugal é candidato. Já ganhámos na última vez e queremos ganhar outra vez.""Não estou preocupado com o meu papel. Estou apenas preocupado em ajudar o grupo da maneira que o selecionador entender e eu conseguir", terminou.