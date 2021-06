Rashford sobre Cristiano Ronaldo: «Tornou-se normal que ele desafie todas as 'odds'»

Portugal e Inglaterra podem ver os seus caminhos cruzarem-se na próxima fase do Euro'2020. Para que tal aconteça, a Inglaterra precisaria de terminar no topo do Grupo D e a Seleção Nacional precisaria de terminar em segundo lugar no Grupo F. Esse foi um cenário que foi esta quarta-feira colocado a Marcus Rashford, internacional por Inglaterra, antes do encontro com a Escócia (sexta-feira, 20 horas).

"Jogar contra Portugal seria algo fantástico para todos nós, defrontar alguns dos melhores do Mundo. Queremos estar entre os melhores. Para os jogadores seria uma experiência fantástica. Cristiano Ronaldo é um jogador inacreditável, tornou-se normal que ele desafie todas as 'odds', tem sido assim desde o início da sua carreira", atirou o inglês, em declarações proferidas esta quarta-feira em conferência de imprensa.

Marcus Rashford tinha apenas 11 anos quando Cristiano Ronaldo abandonou Old Trafford para rumar ao Real Madrid, mas o desenvolvimento do português como jogador foi algo que o avançado inglês acompanhou desde muito perto. A mudança de um extremo virtuoso para um avançado letal, tanto dentro como fora da área, foi algo que impressionou Rashford.

"Vê-lo crescer e tornar-se o jogador que se tornou. Lembro-me que quando ele começou, não era o Cristiano que estamos habituados a ver hoje em dia, era um jogador totalmente diferente. Era um jogador que driblava muito, que ia para cima dos adversários. Com o passar do tempo, tornou-se num 'animal', começou a marcar e a assistir. Agora marca golos da esquerda, da direita, do centro", acrescentou.