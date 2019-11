Relvado do Estádio Josy Barthel chegou a parecer... um pelado

À primeira vista, o relvado do Estádio Josy Barthel até não parecia assim tão mal, mas bastou as equipas começarem a fazer o aquecimento para se perceber que o jogo não seria fácil. É que muitas zonas praticamente não tinham relva, criando espaços em que o campo parecia um autêntico pelado. Especialmente junto às linhas laterais, a bola rolava de forma diferente e, com o tempo, a lama fez-se notar.

Ainda assim, o tapete aguentou dentro do possível, até porque houve trabalhos de tratamento praticamente em cada oportunidade: logo no final do aquecimento e durante todo o intervalo. O principal receio era a chuva, que tornaria as zonas de pelado num autêntico lamaçal, mas as condições atmosféricas estiveram no lado das equipas e só houve aguaceiros na parte final.

Refira-se que as dificuldades dos atletas não passavam apenas por fazer a bola rolar, mas até mesmo em termos de movimentação. Arrancar, travar e fixar a posição não era nada fácil, como foi sendo visível em várias escorregadelas, por exemplo, de Danilo, Guerreiro, Pizzi e Bernardo Silva.