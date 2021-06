Relvado em Sevilha amarelou e federação espanhola coloca jardineiros a trabalhar de madrugada

O estado do relvado no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, gerou críticas por parte dos jogadores espanhóis porque o tapete verde, segundo conta o jornal 'As', amarelou durante o jogo que a equipa fez com a Suécia e que terminou empatado a zero. Certamente por causa do calor que se faz sentir na Andaluzia por estes dias...





Luis Enrique, o selecionador, foi o porta-voz da equipa, queixou-se do estado da relva e em poucos minutos apareceram cerca de uma dezena de jardineiros que trabalharam madrugada dentro para que o relvado fique ao gosto dos futebolistas e que nada impeça a equipa de ganhar sábado, no jogo com a Polónia.A federação espanhola faz naturalmente de tudo para solucionar o problema e dar as melhores condições à sua seleção.As críticas não caíram bem junto dos adeptos do Sevilha, que consideram que o clube se esforçou ao máximo para que o seu estádio fosse sede do Europeu. Todos acreditam que vão conseguir deixar o relvado em bom estado para a partida frente à seleção de Paulo Sousa.