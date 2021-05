Renato Sanches: «Quando mudei para o Lille não foi para ser campeão»

Renato Sanches esteve este sábado presente na conferência de imprensa antes da sessão matinal de hoje. O médio-centro do Lille falou sobre o título conquistado em França, o espírito sentido no grupo de trabalho orientado por Fernando Santos e comentou ainda as chegadas de Pote e Nuno Mendes à Seleção.

"[Conquista do título em França] Individualmente é um grande feito ganhar em três países, é sempre bom ganhar títulos, sentimo-nos sempre melhor ao ganhar. É sempre bom ter essa mentalidade vencedora para chegarmos aqui à Seleção e continuarmos com essa mentalidade", começou por dizer o internacional A.

Qualidades que o Renato pode acrescentar à Seleção

"Eu acho que o mister já deixou bem claro o que eu posso dar a esta seleção e fazer de diferente, só espero estar bem fisicamente para poder ajudar a equipa o máximo possível."

Já falaram sobre os jogos que vêm pela frente?

"Estamos todos focados no nosso objetivo e no grupo. Ainda não falamos sobre os jogos, para quê sofrer por antecipação, mas estamos muito focados. Estamos bem."

Quais as principais diferenças entre o Renato de 2016 e o atual?

"Sinto-me muito melhor jogador, com mais capacidade, mais experiência e isso é normal porque os anos passam e os jogadores têm de evoluir. Sinto-me preparado para jogar mais e continuar a evoluir. Isso é algo que cada jogador quer, ganhar sempre mais experiência."

Esperava ser campeão pelo Lille?

"Quando mudei para o Lille não foi para ser campeão mas para ter mais minutos de jogo. Foi um projeto que me aliciou. Cada jogo penso que vou ganhar, claro que o PSG - que é candidato ao título declarado - mas este ano, muitas equipas que não são campeãs foram, seja em Portugal, Espanha, França... É sempre bom ser campeão. Tens outra imagem, outras oportunidades. Aqui, na Seleção, o mister acredita em toda a gente, sejas campeão ou não. Queremos ser úteis nos clubes e aqui, é sempre importante ser campeão mas agora o mais importante é agora a Seleção."

Chegadas de Pote e Nuno Mendes

"São jogadores muito tranquilos e é sempre importante termos jogadores novos na equipa, se estão cá é porque merecem, fizeram uma boa época no Sporting, foram campeões", terminou.