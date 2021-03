Roberto Mancini sugeriu esta segunda-feira que a UEFA permita às seleções que alarguem as habituais convocatórias com 23 jogadores para a fase final do Euro'2020.





"Pode ser uma boa ideia aumentar o número de jogadores para 25 ou 26. Está a ser uma temporada difícil e nunca se sabe o que vai acontecer. E se alguém testar positivo à Covid-19? Seria difícil ir buscar outros jogadores, porque todos estariam de férias", começou por referir o selecionador da Itália, em declarações à Rai Sport.Se a UEFA tomar essa decisão eu serei a favor", sublinhou o técnico italiano.