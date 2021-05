Roberto Martínez garante Witsel nos 26 convocados para o Euro'2020

O internacional belga Axel Witsel, que em janeiro sofreu uma rotura no tendão de Aquiles, será convocado para o Euro'2020, revelou esta quinta-feira o selecionador Roberto Martínez.

"Tem trabalhado muito e avaliamo-lo todos os dias. Com uma seleção de 26 jogadores, temos a possibilidade de correr o risco e levá-lo. Não tenho outros jogadores com o perfil dele no meu plantel", justificou o treinador espanhol, em entrevista ao site 'Sporza'.

O médio, antigo jogador do Benfica, foi operado em janeiro, e retomou há poucos dias o trabalho, mas é incerto que esteja apto até ao início do Europeu, competição que decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho, em várias cidades europeias.

Roberto Martínez adiantou que Witsel é um jogador que traz experiência à seleção e lembrou que também levou Vincent Kompany ao Mundial'2018 - competição em que a seleção chegou às meias-finais - depois de o jogador ter estado lesionado e em dúvida.

No Euro'2020, a Bélgica integra o grupo B, no qual tem como adversárias a Dinamarca, Finlândia e Rússia, em jogos agendados para São Petersburgo e Copenhaga.