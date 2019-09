Roménia, Hungria e Eslováquia castigados com jogos à porta fechada

As seleções de futebol da Roménia, da Hungria e da Eslováquia vão disputar os próximos jogos de qualificação para o Euro2020 à porta fechada, devido a "comportamentos racistas dos adeptos".As decisões do Comité de Controlo e Disciplina foram esta segunda-feira divulgadas pela UEFA, impondo que os jogos entre Roménia e Noruega, em Bucareste, Eslováquia e País de Gales, em Trnava, e Hungria e Azerbaijão, em Budapeste, se realizem sem a presença de público.Para a Roménia, que recebe a Noruega em 15 de outubro, a penalização é de dois jogos, mas apenas terá de cumprir o segundo se cometer nova infração num período de um ano. Foi ainda multada em 83 mil euros.A Hungria terá também que pagar 67.125 euros, e a Eslováquia 20.000 euros.Nos castigos, a UEFA especificou que nos jogos de Hungria e Eslováquia o comportamento racista aconteceu com cânticos dos adeptos, enquanto que a Roménia teve não apenas cânticos, mas também tarjas ofensivas.