Ronaldo deixa mensagem aos portugueses: «Podem esperar uma Seleção com muita ambição»

Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem aos portugueses antes da partida da Seleção Nacional para o aeroporto de Lisboa, de onde seguiu para Budapeste para disputar o Euro'2020. Em declarações ao canal 11, o avançado pediu para que se mantenha o pensamento positivo, quando questionado sobre o que se pode esperar da equipa lusa.





"O que os portugueses podem esperar é o mesmo de sempre: uma seleção com muita ilusão, muita ambição e com o pensamento positivo de que as coisas vão correr bem. E nós todos, não só jogadores mas também os portugueses, no nosso país e fora também, que pensem positivo que eu tenho a certeza que as coisas vão correr bem", começou por dizer, ainda na Cidade do Futebol.E prosseguiu: "O capitão está bem e tem trabalhado bem, eu e os meus companheiros, o nosso corpo técnico também. Temos estado muito concentrados e a trabalhar bem. Aquilo que espero e desejo é que as coisas possam sair da melhor maneira. Acho que o trabalho está feito. Agora é a bola começar a rolar para que Portugal possa fazer o seu melhor e começar logo com o pé direito que é ganhar à Hungria", apontou.