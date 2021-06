Ronaldo partilha foto no avião e seguidores perguntam o que estará o craque a beber

Cristiano Ronaldo partilhou esta manhã uma fotografia ao lado de Pepe, dentro do avião que transportou a equipa de Portugal para Sevilha, e foram muitos os seguidores do craque português que se mostraram intrigados relativamente à bebida que aparece na mesa de apoio entre os dois jogadores. A garrafa (que até pode ser de Pepe...) tem um logotipo da federação e um líquido amarelo no seu interior.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Depois da polémica em torno da Coca-Cola - o capitão da seleção afastou duas garrafas do refigerante durante uma conferência de imprensa, apelando para que se beba água -, esta imagem acabou por gerar vários comentários."Suco de cevada?", questiona um seguidor do português. "É cerveja ou uma bebida energética", atira outro."Não será Coca-Cola disfarçada?", quesiona um fã do craque. Mas há quem vá mais longe e fale em "urina de Kanté".Portugal defronta a Bélgica amanhã em Sevilha, nos oitavos-de-final do Europeu.