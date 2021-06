Rooney explica pouco protagonismo de Foden na seleção: «Foi moldado para o City»

Num artigo de opinião escrito no 'The Times', Wayne Rooney, ex-internacional inglês, deu a sua opinião sobre a prestação de Phil Foden no Euro'2020, garantindo que o jogador não tem tanto protagonismo "por ter sido sempre habituado a jogar pelo Manchester City", comparando os estilos de jogo da seleção inglesa e dos citizens.





"Gosto muito do Foden enquanto futebolista, mas é preciso perceber que, durante mais de quatro anos, foi moldado para jogar pelo City", começou por dizer. E prosseguiu: "Guardiola nunca o deixou sair por empréstimo para experienciar outro estilo de futebol. Toda a carreira dele enquanto adulto, foi passada a jogar à maneira de Guardiola", disse, antes de comparar as duas formações."O City joga no último terço, guardam lá a posse de bola. O Foden não é um jogador que dribla, mas é um jogador que gosta de fazer passes muito curtos e movimentar-se para boas posições. No City, a movimentação dos jogadores à volta dele facilita isto. Na seleção, está um pouco mais isolado no flanco, e quando recebe a bola, a posse é lenta e não há quase nada a acontecer à volta dele. Isso significa que ele tem de driblar, e se é essa a maneira da seleção utilizar os seus extremos, porque não jogar com Grealish e Sancho, dois dos melhores a fazê-lo?", explicou.A Inglaterra encontra-se no segundo lugar do grupo D, com os mesmos quatro pontos da primeira classificada República Checa, mas já com o apuramento assegurado para a próxima fase.