Rúben Dias: «Acompanhámos sucessos uns dos outros a pensar 'ganhem, para ganharmos todos'»

A poucos dias do arranque do Euro'2020, Rúben Dias considera que os títulos conquistados ao serviço dos clubes por muitos dos 26 convocados por Fernando Santos contribui para que a Seleção Nacional encare a prova com "mentalidade vencedora".





"Faltou-nos ganhar a Champions [n.d.r.: com Bernardo Silva e João Cancelo, no Manchester City] e ao Bruno [Fernandes] ganhar a Liga Europa... mas penso que conquistar títulos é um fator importante. A equipa vai chegar vitoriosa, vai chegar com mentalidade vencedora. É importante. Curiosamente, entre todos, fomos acompanhando o sucesso uns dos outros em jeito de 'Ganhem, ganhem, para ganharmos todos.' Para levarmos esta mentalidade para a Seleção. O momento atual de cada um é importante. Mesmo a malta do Sporting, muito importante. Quando entras numa fase final do Europeu isso é importantíssimo. O trabalho é feito dia a dia. Se não for assim, crias expectativas que te vão consumir mais à frente", afirmou o defesa-central, esta noite, em entrevista à SIC.