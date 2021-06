Rúben Dias: «Começámos bem o Europeu mas é preciso colocar os pés no chão»

Rúben Dias fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de Portugal, com amanhã, com a Alemanha, na segunda jornada da fase de grupos do Europeu.







Evolução individual na última temporada

"A própria competição que fui tendo ao longo da época preparou-me para uma prova como esta. Também provocou desgaste, é verdade, mas diria que a época em si foi-me preparando para estar a um nível mais alto."



Dois médios com caraterísticas mais defensivas à frente

"A diferença resume-se ao que o jogo pede, ao que o treinador entende que é melhor para o jogo. Dentro daquilo que ele pede temos de entender e executar o melhor possível. Foi um jogo bem conseguido, mas agora é um novo contexto, novas dificuldades e temos de estar preparados para elas."



Falou com Gundogan? Que jogo espera dos alemães?

"Por acaso falei com ele, mas não foi uma conversa tão profunda assim. Mais o desejo de boa sorte. Em relação ao jogo, frente a frente estarão duas equipas muito fortes, duas das melhores deste Campeonato da Europa, com um estilo de jogo dominador. Conhecemos bem a Alemanha, sabemos do que são capazes e os jogadores que têm, mas nós também temos as nossas armas."



Último jogo em Munique houve um incidente com paraquedista. Preocupado com a segurança?

"Desconhecia completamente, não tenho de me pronunciar sobre isso. E não estou preocupado com condições de segurança nenhumas."



Mentalidade vencedora no City

"A Alemanha também está no lote de candidatos. A mentalidade vencedora do meu clube está agora à parte, agora estou na Seleção. Para mim faz muito sentido é que no meu atual clube, e no anterior, a mentalidade é a mesma, passa por querer ganhar os jogos todos."



Fez mais de 60 jogos esta época

"Para mim são apenas uma motivação ainda maior. Gosto de me superar, de estar no limite, de fazer coisas que ninguém fez. Para mim isso motivação maior e um fator que me faz querer mostrar a mim mesmo que estou bem fisicamente e que estou forte."

"Vamos defrontar uma seleção de alto nível, uma das melhores nesta prova. Temos consciência que, apesar de termos começado bem o Europeu, é preciso colocar os pés no chão e entender que teremos de estar ainda melhor para vencer este jogo."