Rúben Dias: «Golos deram tranquilidade»

Rúben Dias está cada vez mais a afirmar-se como um imprescindível nesta equipa de Fernando Santos e, sem Pepe, formou dupla com José Fonte. O central do Benfica, tal como os restantes companheiros, mostrou-se muito satisfeito com estes três pontos. "Esta foi uma vitória muito importante contra um adversário fortíssimo. De salientar que, sempre que sofremos, conseguimos responder marcando mais um. Esses golos deram tranquilidade à equipa", sublinha.





Em relação ao próximo jogo, o defesa, de 22 anos, só tem um objetivo: "Temos de ganhar à Lituânia e não só. Pensamos sempre jogo a jogo e sempre focados na vitória."