Rúben Dias sobre Bernardo Silva: «Escolheram a pior pessoa para fazer essas acusações»

A situação de Bernardo Silva em Inglaterra, onde enfrenta uma acusação de conduta imprópria e ofensiva para com o colega de equipa francês do Manchester City Benjamin Mendy, tem sido tema nas conferências de imprensa da Seleção Nacional e Rúben Dias também não fugiu ao assunto."Escolheram a pior pessoa para abordar um caso do género. O Bernardo é uma pessoa respeitadora, incrível. É espetacular a nível de socialização, seja com que colega for, de que cor for, ele dá-se bem com toda a gente. Vou esperar que tudo corra pelo melhor", afirmou o central do Benfica esta quinta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Luxemburgo, encontro de qualificação para o Euro'2020 (Estádio de Alvalade, 19H45).Recorde-se que a federação inglesa autorizou o prolongamento do prazo para Bernardo Silva responder às acusações de racismo, desencadeadas na sequência de uma brincadeira que fez nas redes sociais visando Mendy. O internacional português tinha até ontem, quarta-feira, para apresentar a sua defesa, mas o prazo foi dilatado e pode agora fazê-lo até ao próximo dia 21.O médio do Manchester City - que comparou Mendy ao boneco dos chocolates 'Conguito' -, incorre numa pena que pode ir até 6 jogos de suspensão.