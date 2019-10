Rúben Dias sublinha qualidade do Luxemburgo: «Tem argumentos que às vezes não são valorizados»

Rúben Dias tem a lição bem estudada no que aos perigos da seleção do Luxemburgo diz respeito. Em conferência de imprensa de lançamento esta quinta-feira o central do Benfica garantiu que a equipa das quinas está completamente focada no jogo de amanhã, em Alvalade (19H45) e deixou um alerta para a qualidade do adversário de Portugal no jogo da fase de apuramento para o Euro2020.O objetivo passa obviamente por ganhar. Nós queremos sempre ganhar e, se possível, com confiança e exibições seguras.No último jogo houve uma ou outra situação que nos provocou algum desconforto, tendo em conta o domínio que queremos ter sobre os nossos adversários, mas essas questões estão constantemente a ser trabalhadas e estamos mais preparados do que anteriormente.Estou sempre mais ansioso por poder jogar o jogo a seguir. Tenho orgulho no colega que tenho ao meu lado, mas o verdadeiro orgulho é poder estar no onze, na convocatória, estar disponível para ajudar. Por isso isso são questões secundárias, quando o que realmente importa é cá estar.Foram duas vitórias importantes de seis finais que faltavam e que queremos ganhar todas.Qualquer que seja a opção será sempre muito benéfica. O Pepe é um enorme jogador. É sempre bom ter os grandes jogadores disponíveis, por isso é sempre bom ter um dos nossos aqui connosco.É um esquema fácil de fazer, só temos de pensar no próximo jogo; se o foco não estiver aí está tudo errado.Já tivemos oportunidade de ver a equipa deles, sem dúvida com argumentos que por vezes podem não ser valorizados. Uma equipa organizada, que valoriza a posse, com jogadores de bastante qualidade, uma equipa perigosa e com boa qualidade de passe. Temos de estar no nosso melhor.