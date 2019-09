Rúben Neves: «João Félix já é uma referência com a idade que tem»

Rúben Neves não esconde a confiança da Seleção Nacional no confronto com a Sérvia (sábado), jogo de qualificação para o Euro'2020 e aplaude o trabalho do grupo orientado por Fernando Santos. Esta terça-feira, antes do treino na Cidade do Futebol, o jogador do Wolverhampton sublinhou ainda o que João Félix tem conseguido levar avante.Não diria urgente. Sabemos que são dois jogos importantes, mas jogamos sempre para ganhar. Sabemos que dependemos de nós e, se estivermos no nosso melhor, poderemos vencer os dois jogos.Vamos transformar a margem de erro em motivação e vontade de vencer e trazer os três pontos contra a Sérvia. Sabemos que se estivermos no nosso melhor seremos uma equipa difícil de bater.Creio que não. O Pepe é um excelente jogador e faz falta a toda a gente, mas temos um leque muito grande de jogadores e tenho a certeza que vamos fazer um excelente trabalho.Sinceramente, nem nos lembramos disso. Estamos focados nos jogos que temos pela frente. Temos capacidade para nos qualificarmos diretamente. E é isso que vamos fazer.Todos conhecemos a Sérvia. Recheada de qualidade como já o demonstrou, tem uma geração muito boa. Mas nós somos uma excelente seleção, estamos completamente focados e vamos tentar impor o nosso jogo com e sem bola.Vai encontrar um grupo excelente e vai integrar-se bem tal como Podence. Vão sentir-se em casaTemos um leque muito grande de opções. Cabe ao mister tomar essas decisões. Não há preferência e estamos preparados para jogar de qualquer forma.Com a idade que tem, o João já é uma referência porque já conquistou coisas boas e está a levar o nome de Portugal mais além. É isso que todos queremos