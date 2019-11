Ruddy Buquet dirige o Portugal-Lituânia

O árbitro francês Ruddy Buquet vai dirigir o encontro entre Portugal e Lituânia, na quinta-feira, no Estádio Algarve, do grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol, anunciou esta segunda-feira a UEFA.Buquet vai encontrar a seleção portuguesa pela terceira vez, depois de ter arbitrado as derrotas lusas com a Albânia (1-0), em setembro de 2014, no apuramento para o Euro2016, e com a Holanda (3-0), num particular disputado em março de 2018, em Genebra.

O árbitro gaulês já dirigiu igualmente jogos oficiais dos três grandes do futebol nacional: três do Sporting, na Liga Europa, dois do FC Porto e um do Benfica, todos na Liga dos Campeões.

A partida entre Portugal e Lituânia está agendada para quinta-feira, com início às 19h45, no Estádio Algarve.

Portugal está obrigado a vencer na receção à Lituânia e no Luxemburgo, no domingo, para assegurar o segundo lugar do grupo B e o apuramento direto para Europeu de 2020, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia nos dois últimos jogos de apuramento.

Segunda classificada do grupo, atrás da Ucrânia - que já garantiu o primeiro lugar -, a equipa campeã europeia até pode qualificar-se para a fase final já na quinta-feira, caso se imponha à lanterna-vermelha e a Sérvia, terceira colocada, com menos um ponto, não vença na receção ao Luxemburgo.

A equipa das quina' concentra-se esta segunda-feira, até às 22h00, num hotel na zona de Cascais, e inicia os treinos na terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.