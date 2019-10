Rui Patrício volta a Alvalade com cântico

Mesmo sem se tratar de um jogo caseiro do Sporting, a vitória frente ao Luxemburgo marcou o regresso de Rui Patrício ao Estádio José Alvalade, que tão bem conhece. Foi a primeira vez que o guarda-redes pisou o relvado dos leões desde que rescindiu antes do Mundial’2018, sendo que acabou por ser recebido com... um cântico. No aquecimento e durante a primeira parte tudo decorreu dentro da normalidade, mas a segunda metade colocou Patrício perto de uma claque formada por estudantes. E num recorrente momento sem trabalho ouviu incentivos. "Eu amo o Patrício", cantou esse grupo de adeptos.