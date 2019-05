Gareth Bale atravessa um mau momento no Real Madrid, mas nem isso retira o extremo de 29 anos da lista de convocados de Ryan Giggs, selecionador do País de Gales, para os embates da qualificação do Europeu 2020, frente à Croácia e à Hungria.





Para a antiga estrela do Manchester United, Bale "é um jogador de classe Mundial". "Como se pode duvidar dele? Nós não duvidamos. Nunca nos desapontou quando vem jogar pela Seleção. É um jogador brilhante e um jogador que queremos ter sempre connosco", vincou Ryan Giggs.Relembre-se que o extremo galês não foi opção para Zinedine Zidane, treinador dos merengues, nas últimas três jornadas da Liga Espanhola, tendo aumentado a especulação em torno da sua saída do clube.