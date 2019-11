Secretário de Estado do Desporto felicita Seleção Nacional pelo apuramento

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou esta segunda-feira a seleção portuguesa de futebol pelo apuramento para o Euro'2020, lembrando que a prova em vários países vai levar"mais portugueses a vibrar nos estádios".

João Paulo Rebelo falava à margem da apresentação do livro 'O Devir da Lusofonia', de Isabelle de Oliveira, na Associação de Futebol do Porto, lembrando que antes da vitória de domingo no Luxemburgo (2-0) se juntou "aos milhões de portugueses que faziam votos para que o apuramento fosse uma realidade".

"Aconteceu e estamos de parabéns, está de parabéns a seleção e os jogadores, também o treinador, e a Federação Portuguesa de Futebol, que tem, como é sabido, feito um grande trabalho nos últimos anos. Lá vamos nós, como detentores do título, defendê-lo", acrescentou.

O governante destacou a seleção como um fator que "une toda a nação portuguesa" e no Euro'2020, que será disputado em vários países, ao contrário do formato habitual de reunir numa só nação toda a competição, surgirá uma oportunidade "indiscutível" de chegar à diáspora lusa.

"Todos nós teremos ainda na memória as imagens do campeonato europeu [de 2016], com um pouco de todo o mundo lusófono, desde a Ásia a África e às Américas, houve comemorações em todo o lado. Portugal é um país espalhado por todo o mundo, e agora, com este campeonato, vão mais portugueses poder vibrar nos estádios com a seleção", comentou.