A Seleção Nacional realiza o treino de adaptação ao relvado do LFF Stadium, palco do jogo desta terça-feira com a Lituânia (19h45), de apuramento para o Euro'2020.





Fernando Santos teve à sua disposição 24 jogadores e somente Nelson Semedo, lesionado, falhou o treino. O lateral-direito deverá ser baixa para o jogo de amanhã.