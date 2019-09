Seleção Nacional na máxima força para defrontar Sérvia

Fernando Santos orientou esta quarta-feira o penúltimo treino antes da partida para Belgrado, onde a Seleção Nacional vai defrontar a Sérvia no sábado, contando com os 25 convocados.Surgiu a dúvida em relação a Danilo devido ao ligeiro atraso na entrada para o treino, mas o médio integrou a sessão sem aparentar qualquer limitação.Na sessão de treino realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, que teve os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os atletas realizaram exercícios de aquecimento com e sem bola, à exceção dos três guarda-redes, que trabalharam junto de uma das balizas.Destaque ainda nos exercícios de aquecimento para a cumplicidade entre João Félix, Rúben Dias, Ferro, Pizzi e Rafa.Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e viaja, depois, até à Lituânia, onde joga em 10 de setembro, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).A seleção lusa, detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B, com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, segundo, com quatro.Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.