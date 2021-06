A Seleção Nacional treinou esta segunda-feira pela primeira vez com todos os 26 jogadores eleitos por Fernando Santos para o Euro'2020, tal como Record tinha noticiado ontem.





Recorde-se que apenas 15 jogadores tinham subido ao relvado no sábado, um dia depois do empate (0-0) no particular frente à Espanha, uma vez que os titulares dessa partida fizeram apenas trabalho de recuperação.