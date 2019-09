Selecionador da Lituânia quer "surpreender Portugal"

O selecionador da Lituânia, Valdas Urbonas, afirmou esta segunda-feira que a sua equipa está "muito motivada" para defrontar Portugal, "uma das melhores equipas do mundo", e para criar problemas aos atuais campeões europeus, na qualificação para o Euro2020."Existe uma grande emoção por defrontar Portugal. A minha equipa está muito motivada. Será muito interessante defrontar uma das melhores equipas do mundo. Queremos fazer um bom jogo", afirmou Valdas Urbonas.O técnico de 51 anos falava aos jornalistas no LFF stadionas, em Vílnius, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de terça-feira, do Grupo B de apuramento para o próximo Europeu."Não é comum recebermos equipas como Portugal. Estes jogos não são muito comuns no nosso país. Estamos a trabalhar para encontrar a melhor estratégia para conseguir parar Portugal, mas primeiro está a nossa equipa, o nosso tipo de jogo, e queremos criar problemas a Portugal", disse.Urbonas lamentou, porém, o "elevado número" de jogadores lesionados, após o desaire caseiro com a Ucrânia (3-0), no último sábado."Só amanhã [terça-feira] é que vou saber que jogadores posso utilizar. Vou tentar apresentar uma equipa competitiva, que consiga surpreender Portugal", referiu.O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21:45 locais (19:45 em Lisboa) de terça-feira, em Vílnius, e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.