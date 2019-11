Selecionador de Malta perde memória do jogo

A seleção de Malta foi goleada pela Espanha (0-7) no sábado, mas, neste caso, é escusado dizer ao selecionador do conjunto derrotado que esse foi um jogo para esquecer. É que, na verdade, Ray Farrugia não se lembra mesmo do que aconteceu, pelo menos nos últimos 20 minutos do jogo. Tudo porque o selecionador bateu com a cabeça no banco durante a partida, fez um corte e teve de ser assistido pela equipa médica.

"Dos últimos 20 minutos não me lembro de praticamente nada", relatou o técnico, de 64 anos, após o jogo, disputado em Cádiz, referente ao Grupo F de qualificação para o Euro’2020.

Pois bem, se levarmos à letra aquilo que o técnico alega, Farrugia perdeu dois golos. É que Gerard Moreno fez o 6-0 aos 71’, antes de Jesús Navas ampliar aos 83’. Antes, já Morata, Cazorla, Ferrán Torres, Sarabia e Dani Olmo tinham marcado.

Diga-se que a Espanha é mesmo de má memória para o selecionador. Como jogador, Ray Farrugia integrou a seleção maltesa que Espanha goleou por 12-1, em 1983.

De resto, apesar do incidente, Farrugia não se esqueceu de que os seus atletas "defrontaram a melhor equipa do Mundo, que pode facilmente sagrar-se campeã europeia".

Importa referir que, enquanto Espanha está apurada para o Euro, Malta somou apenas três pontos no grupo e despede-se hoje da qualificação, frente à Noruega.