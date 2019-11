Selecionador do Luxemburgo atira-se à arbitragem: «Tive de me acalmar para não ser expulso»

O selecionador do Luxemburgo, Luc Holtz, mostrou-se satisfeito por a sua equipa ter conseguido criar muitas dificuldades a Portugal (2-0) "Jogámos muito bem, mas não conseguimos somar pontos. Perdemos contra o vencedor da Liga das Nações, do último Europeu, mas estou feliz porque conseguimos criar muitos problemas", afirmou, apontando o dedo à equipa de arbitragem:"A única coisa que não foi de classe mundial neste jogo foram os árbitros. Tive de me acalmar para não ser expulso. O árbitro esteve muito mal.""Devíamos ter fechado a qualificação com sete pontos. Fomos muito prejudicados pela arbitragem em vários jogos e, antes deste jogo, sentimos muita pressão por parte da UEFA por causa do relvado. Por exemplo, a Lituânia tem um sintético e não sofre qualquer pressão da UEFA".