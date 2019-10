Selecionador espanhol prevê Fati no Europeu

Ansu Fati surgiu ontem nos eleitos para a Seleção de sub-21 espanhola, mas levou logo a uma grande discussão em torno do seu futuro na formação principal de La Roja. A questão foi mesmo colocada ao selecionador Robert Moreno, que levantou a hipótese de uma possível chamada do jovem do Barcelona à fase final do Euro’2020. "Gosto de que o Fati seja convocado para os sub-21, pois temos de ter grandes jogadores como ele. Não descarto que possa estar no Europeu no verão do próximo ano. Os bons jogadores têm lugar nesta seleção", disse Moreno, na antevi são da visita de hoje à Noruega.

Além disso, o selecionador espanhol abordou o rumor de que Sergio Ramos possa participar nos Jogos Olímpicos’2020: "Se ele quer ir aos Jogos e vencer o único título que lhe falta, é porque tem um instinto de campeão. Acho bem que vá, mas é uma decisão do De La Fuente [selecionador dos sub-21]."